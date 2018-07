A belgáké lett a bronzérem

Belgium válogatottja szerezte meg a harmadik helyet az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon azzal, hogy szombaton 2-0-ra legyőzte az angol csapatot a szentpétervári bronzmérkőzésen.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Belgium története legjobb eredményét érte el, ezt megelőzően egy negyedik hely volt számára a csúcs 1986-ban, amikor a bronzcsatában 4-2-re kikapott Franciaországtól. Az 1966-ban világbajnok angolok is másodszor játszottak harmadik helyért, és előzőleg, 1990-ben ők is alulmaradtak, mégpedig 2-1-re az olaszokkal szemben.

A két csapat a vb csoportszakaszának harmadik fordulójában találkozott már egymással, akkor Adnan Januzaj góljával a belgák 1-0-ra nyertek. A bronzéremért két csalódott csapat csapott össze: az elődöntőben a belgák 1-0-ra kaptak ki a franciáktól, az angolok pedig hosszabbításban 2-1-re a horvátoktól.

I. félidő:

A belgák nagy lendülettel vetették bele magukat a játékba, már a negyedik percben vezetést szereztek, és azután is több ígéretes akciót vezettek. Bő negyedóra elteltével magára talált az angol csapat, ennek eredményeként kiegyenlítettebbé vált a küzdelem. Ekkor már többnyire a két tizenhatos között zajlott a passzolgatás, a kapukhoz nehezebben jutottak el a felek. Ezzel együtt akadt helyzete az angol együttesnek is, a befejezések azonban nem voltak pontosak. A szigetországiak birtokolták többet a labdát, de statikusan futballoztak, kevés elképzeléssel támadtak, a játékrész második felében már nem is lőttek kapura, miközben a meg-megiramodó belgák akcióiban többször ott volt a gólveszély.

4. perc: Lukaku indította a bal szélen Chadlit, aki pontosan ívelt középre, Meunier pedig közelről a kapuba kotorta a labdát (1-0)

II. félidő:

Hiába jött két csere angol részről a szünetben, a belgák a második félidőben is könnyen mentek át a középpályán és kerültek ellenfelük kapuja elé, nem egyszer ígéretes helyzetben. Az angolok azonban a 70. percben így is egyenlíthettek volna: Dier jól lépett ki a védők közül és az ötös bal sarkától átemelte a labdát az elvetődő Courtois felett, ám Alderweireld az utolsó pillanatban tisztázott. Ezután pár percig úgy tűnt, kissé felpörögnek az angolok, de a hajrában megint jók voltak a belga ritmusváltások, és Hazard egy szép találattal eldöntötte a mérkőzést.

82. perc: Hazard kapott jó ütemű kiugratást De Bruynétől, majd pontosan lőtt a jobb alsó sarokba (2-0).

A belga keretből tíz játékos – Lukaku, Eden Hazard, Batshuayi, Chadli, De Bruyne, Fellaini, Januzaj, Mertens, Meunier és Vertonghen – szerzett gólt a világbajnokságon, ami csúcsbeállítás. Remek teljesítményükkel a franciákhoz (1982) és az olaszokhoz (2006) csatlakoztak. A belgák 16 góllal a legeredményesebbek az oroszországi vb mezőnyében. A vasárnapi döntőben pályára lépő horvátok 12-nél, a franciák 10-nél tartanak.

Borítókép: A belga Thomas Meunier ünnepel, miután gólt lőtt az oroszországi labdarúgó-világbajnokság bronzmérkőzésén a szentpétervári stadionban 2018. július 14-én.

Fotó: MTI / EPA / Georgi Licovszki