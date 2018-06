Tunézia a szünet után fordított Panama ellen

Panama nem zuhant össze, nem adta fel, továbbra is támadásban maradt, de hiába adódott több lehetősége a gólszerzésre, nem tudott egyenlíteni, így pont nélkül búcsúzott a vb-től.

Tunézia a szünet után fordított, és 2-1-re legyőzte Panamát az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának 3., utolsó fordulójában csütörtökön, a két együttes már korábban elveszítette esélyét a továbbjutásra.

Eredmény:

G csoport, 3. forduló:

Tunézia-Panama 2-1 (0-1)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szaranszk, 37 168 néző, v.: Navaf Abdulla Sukralla (bahreini)

gólszerzők: al-Din Júszef (51.), Hazrí (66.), illetve Meriah (33., öngól)

sárga lap: Szászí (44.), Badri (71.), Halali (93.), illetve Avila (78.), Gómez (80.), Tejada (96.)

Tunézia:

Ájmen Mászlúszi – Hamdi Nagguez, Rámí Bedúí, Jasszin Meriah, Uszáma Haddadi – Elljesz Shíri, Gajlén Halali, Ferdzsání Szászí (Anisz Badri, a szünetben) – Fahr al-Din Júszef, Vahbí Hazrí (Basszem Szrarfi, 89.), Naim Szliti (Ahmed Halíl, 77.)

Panama:

Jaime Penedo – Adolfo Machado, Roman Torres (Luis Tejada, 56.), Fidel Escobar, Luis Ovalle – Gabriel Gómez – José Luis Rodríguez, Anibal Godoy, Ricardo Avila (Abdiel Arroyo, 81.), Edgar Barcenas – Gabriel Torres (Harold Cummings, a szünetben)

I. félidő:

33. perc: Rodríguez vállalkozott lövésre a kaputól 23 méterre, középről, a labda Meriah testén változtatott irányt. Mivel Mászlúszi kapus már az ellenkező irányba lépett, nem tudta hárítani az amúgy veszélytelennek látszó lövést (0-1).

II. félidő:

51. perc: kinyílt a panamai védelem, Hazrí centerezését al-Din Júszef öt méterről, középről lőtte a kapuba (1-1).

66. perc: a balhátvéd Haddadi egy kényszerítő után a panamai védelem mögé került, a hosszún üresen érkező Hazrínak a lapos beadásból nem okozott gondot három lépésről a kapuba találni (2-1).

A tunéziai kezdőcsapat öt, a panamai négy helyen változott az előző fordulóhoz képest, amikor előbbi a belgáktól (2-5), utóbbi az angoloktól (1-6) szenvedett súlyos vereséget.

Az észak-afrikai együttes a kezdés után egyénileg és csapatként is felülmúlta ellenfelét, de hiába játszott mezőnyfölényben, a fegyelmezetten védekező panamai riválissal szemben helyzetig is ritkán jutott. A 33. percben meglepetésre mégis Panama szerzett vezetést, amihez kellett némi szerencse is.

Fokozta a nyomást a tunéziai gárda, de helyzeteit továbbra sem tudta gólra váltani. A második felvonás elején gyorsan egyenlített az afrikai csapat, Fahr al-Din Júszef a vb-k történetének 2500. találatát szerezte. A gól után a pálya középső részét gyorsan átjátszották a csapatok, így a kapuk felváltva forogtak veszélyben.

A 66. percben Tunézia megduplázta előnyét, majd a folytatásban próbálta lassítani a játékot, húzni az időt. Panama nem zuhant össze, nem adta fel, továbbra is támadásban maradt, de hiába adódott több lehetősége a gólszerzésre, nem tudott egyenlíteni, így pont nélkül búcsúzott a vb-től.

Tunézia legutóbb az 1978-as vb-n nyert mérkőzést – Mexikót győzte le 3-1-re -, azóta három vb-n (1998, 2002, 2006) zárt a csoportkörben egy-egy ponttal.

Borítókép: A tunéziai Vahbi Hazri, miután megszerezte csapata második gólját a Panama – Tunézia mérkőzésen, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának harmadik fordulójában Szaranszkban 2018. június 28-án. (MTI/AP/Darko Bandic)