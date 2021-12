Ezért igazán reményt keltő látni, hogy vannak olyanok, akik még tudnak lelkesedni, mások ügyeit és érdekeit képviselni. Bizalomra ad okot, hogy sokan élnek is a tenni és változtatni akarók segítőkészségével. Az olyan kezdeményezések, mint Dezső Katáé is, megmutatják, mennyire összetartozunk, még mi, egy nagyváros lakói is.