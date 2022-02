Ha külföldön járok, s betérek valahová egy kávéra, vagy enni valamit, akkor végignézek a tengerparti éttermi és presszósoron, s odamegyek, ahol a legtöbben ülnek. Ez vírusveszély idején tudom, hogy nem a legjobb ötlet, de így mindig kiderül, hogy hol főznek a legjobban, hol a legkedvesebbek.

A mediterrán tengerparti településeken van ennek egy másik üzenete is. Arrafelé az emberek a fél napjukat elüldögélik egy kávé mellett, és a társaság háromnegyed része mindig azonos, a környékbeliek, akiknek állandó törzshelye az adott vendéglő. Ezt a fílinget pedig mindenkinek át kell egyszer élni, mert olyan, mintha lenne az embernek egy másik, a valóságosnál sokkal nagyobb családja, ahol ugyanúgy figyelnek a gondolataira, bármiről is legyen szó. Ahol apró dolgokban is összetart a közösség, a légkör pedig egész napra feltölti a betérőt. Kicsit olyan ez, mint amikor a foci- vagy a teniszpályán összejön rendszeresen ugyanaz a csapat, és többen is érdeklődnek tőlünk két gól, két pont között a mindennapok történéseiről.

Ahol néhány kedves szótól egész napra feltöltődhet az ember

Hát efféle összetartó kollektívákhoz szeretnénk hozzásegíteni olvasóinkat

