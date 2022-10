A minap például egy olyan sajnálatos baleset történt, hogy a gyalogost a zebrán ütötték el. Erre az első megjegyzést egy hölgy adta, mégpedig azt, hogy ő már épp ezért folyamatosan keresi, hogy hol tud átfutni az úttesten, mert „már a zebrán is elütik az embert”. Értjük ugye, hogy mi a probléma? A legtöbb közlekedő, mint ez a hölgy is, fordítva ül a lovon. Ha ugyanis olyan helyen próbál átfutni, ahol nincs zebra, még jobban kiszolgáltatja magát a figyelmetlen autósoknak, de még a figyelmeseknek is. És akkor a vezetés közben sms-ezőket ne is említsük. Tegnap, a fiam iskolájánál hajtott el előttünk egy autó, amelynek sofőrje fel se nézett az útra, ahol gyerekek jönnek-mennek át. Mi figyeltünk, a sofőr helyett is.