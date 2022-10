Nagyon úgy tűnik, hogy a baloldali táborban egyetlen szereplő gondolja komolyan azt, hogy az ellenzék vezetőjének kellene lennie: ő nem más, mint Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke teljesen következetesen kezdte el felépíteni magát a 2006-os rendőrterror után. Gyurcsány úgy vonult háttérbe, hogy valójában mindig előtérben maradt, hiszen amennyire erős, fanatikus rajongótábora van, annál többen és erősebben utasítják el mindazt, amihez valamilyen köze van – még az ellenzéki oldalon is. Tehát így vagy úgy, de ő volt, van a fókuszban az ellenzéki oldalon.

Azonban annyi erő egyik baloldali csoportosulásban sincs, hogy hasonló karaktert „kitermeljen” magából, ezzel tisztában van Gyurcsány is. Aki úgy erősítette meg a DK-t, hogy közben leszalámizták az MSZP-t, a vele szövetkező Jobbik is szétesett, az LMP-ből alig maradt valami, de az Együttre már senki sem emlékszik. Az elmúlt években Pécsen csak az látszott, hogy az MSZP magabiztosan halad előre a pozíciók megszerzésében, miközben a DK-sok erősen alulreprezentáltak voltak e téren, de a választói akarat egyáltalán nem ezt tükrözte. Sejthetjük, hogy lehetett egy korábbi megállapodás, ami fenntartotta ezt a helyzetet, de ha volt is ilyen, ennek vége: Gyurcsány eljött Pécsre, hogy híveket szerezzen, ehhez baráti fogadtatásban részesült, és nyitottságra lelt Péterffy Attila polgármesternél is