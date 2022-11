Akkor még papíralapú volt a katalógus is és sosem értettem, hogy tudnak rendet tartani ekkora kavalkádban. Azóta nagyot változott a világ, pedig annyira talán nem is volt régen mindez.

A könyvtárakban is egyre nagyobb teret kap az informatika, s bár számos forrás elérhető digitálisan is, úgy tűnik, a könyvtárak szerepe még mindig megkerülhetetlen.

Az egyetemisták használta könyvtári részleg a vizsgaidőszakban sokak második otthona, a tanulás és nyugodt olvasás mellett másnak a munkavégzés helyszínéül is szolgál.

Azonban, mint azt e sorok írójának példája is igazolhatja, egy-egy tevékenységhez, helyszínhez való alapvető kötődésünk, viszonyulásunk nagyban függ a gyermekkori élményeinktől.

Ezért is jó ötlet minden olyan játékos, mesés, kreatív foglalkozás, kalandos, látványos program, amelyek segítenek abban, hogy a gyerekek már egészen kicsi koruktól kezdve belépjenek a könyvek birodalmába. Ha élmények, vidámság és izgalmak fogadják ott őket, akkor jóval nagyobb eséllyel térnek majd vissza oda idősebb korukban is.