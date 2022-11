Volt egy pontja a pécsi városházi sajtótájékoztatónak, amikor annyira képtelennek és szürreálisnak tűnt a helyzet, hogy a Monty Python-csoport Brian élete című filmjének egyik közismert jelenete ugrott be. Ez az, amikor Briant elkapják és a raccsoló Poncius Pilatus elé cipelik, aki barátjáról, Fikusz Kukiszról kezd el beszélni, a római katonák ennek hallatán alig tudják visszatartani a kuncogásukat. Aztán amikor megemlíti, hogy van egy felesége is, akit Fortisszima Fingusznak hívnak, kitör a nevetés. Nos, ez utóbbi nem történt meg Pécsen, de azért egy vesztegetési botrány kellős közepén arról beszélni, hogy „erősödik” a városvezetés, mert egy titkos, a nyilvánosság számára nem túl sok konkrétumot tartalmazó megállapodást kötnek a baloldali pártok emberei, akik eddig is együtt szavaztak, mindezt ünnepélyes keretek és nagy kézfogások, aláírások közepette, talán minősíthetjük úgy, hogy meglehetősen Monty Python-os.