Volt egy tördelőszerkesztő kollégám, aki hihetetlenül ijesztő méretű és kinézetű pókokat, hüllőket és kígyókat tartott. A királypithontól az egyszerűbb, halálosan mérges változatokig, szóval félelmetes volt, amikor kis kiállításokat rendezett belőlük a szerkesztőségbe. Egy biztos, senki nem akarta egyik példányt sem megsimogatni. Viszont volt valami horrorisztikusan vonzó abban, ahogy a hatalmas szőrős pókok, vagy éppen sikamlós testű kígyók másztak, tekeregtek az üvegakváriumokban.

Mondjuk többünkben is megfogalmazódott, emberek vagyunk, emberi hibákkal, például egy fedél nem kerül pontosan vissza egy este a helyére, szóval nem szívesen élnénk egy olyan lakásba, ahol efféle albérlők vannak a közelünkbe. Mint ahogy a napokban olvastam, egy angol kisvárosi lakásban az asszony arra ébredt, hogy valami dörgölőzik a lábához a paplan alatt. Biztos már megint besündörgött a kutya, gondolta, aztán a nyirkos érintés csak nem hagyta békén, s kiderült, egy trópusi kígyó került az ágyába, aki a szomszédból szökött el. Szóval egy ilyen ébredés azért nem hiányzik senkinek.

Ugyanakkor a horror filmeknek is óriási tábora van, s az ilyen egzotikus állatok tartása is jókora adrenalin löketet jelent. No és az sem utolsó szempont, hogy mi „védelmezünk” egy olyan állatot, mely az emberre is veszélyes lehet.

Mindemellett én szívesebben töltekezem úgy, hogy megsimogatom a két kutyámat, bár lehet, hogy túl konzervatív vagyok.





