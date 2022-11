Ez a történet jutott eszembe, mikor a bodai datolyaszilva-szüretre mentünk. Ám amit ott látott az ember, attól a szája is tátva maradt. A több mint 500 kis fa roskadásig tele volt gyümölccsel. És hogy ez hogy sikerülhetett? Kellett hozzá a technika fejlődése, olyan oltványok, ami a magyar éghajlatot is kedvelik. Kellett hozzá a törődés, olyan gazda, aki szívét-lelkét adja az ültetvényért. És sajnos az emberi tevékenység, az iparosítás is jelentősen hozzájárult az éghajlatváltozáshoz. Évről évre melegebb van, amit saját bőrünkön is tapasztalunk. Egyre forróbbak a nyarak, és a tél jóval enyhébb, mint korábban volt. Lehet, hogy egy pár év, és a narancsfák, mandarinfák, citromfák árnyékában hűsölnek majd utódaink, és a korábbi megszokott gyümölcseinkről már csak a képek, a videófelvételek tanúskodnak.