A mai világban már nem.

Kell, hogy a munkatársak érezzék jól magukat, kell, hogy ismerjék a célt, hogy tudják, mindenki munkájára szükség van a sikerhez. A munka mellett csapatot kell építeni, közösséget kell formálni, hogy jó érzéssel menjenek be az emberek dolgozni. Ha jól fut a szekér, azt érezzék a munkatársak is, mert ez segít azokban a nehéz időszakokban, amikor az is eredmény, hogy nem kell elbocsátásokat kezdeni. Ha a vállalkozó minden tekintetben, minden helyzetben megbecsüli a munkavállalót, dolgozik a jó csapatért, akkor a nehezebb időszakban sem lesz elégedetlen a dolgozó. Értékeli majd, hogy van munkája, talán még azt is, hogy jó munkája van.