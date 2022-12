A Reszkessetek betörők második részében a McCallister család valamilyen meleg, pálmafás vidékre utazik az ünnepekre. Az egyik szereplő meg is jegyzi, hogy akkor nem lesz karácsonyfájuk, amire az anyuka azt mondja, hogy majd pálmafát díszítenek.

Ebbe még belegondolni is abszurd, hiszen ahogy Kevin nélkül sincs karácsony, úgy fenyő nélkül sincs. Személy szerint nem tudom elképzelni karácsonyfa nélkül az ünnepeket. Még a műfenyő sem tudja helyettesíteni, mert annak nincs az az illata, ami már megteremt egyfajta hangulatot. Gyerekként ez az aroma jelzőfényként is szolgált. A szüleink a házba cipelés, metszés során letörött vagy levágott ágakat összegyűjtötték, és a szobánkba helyezték. Az illat bejárta a szobát, és ébredéskor rögtön tudtuk, hogy itt járt a Jézuska.