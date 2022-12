Több tízezer emberáldozatot követelve, miközben az ukránok több ezer nemzettársunkat vitték el a frontra. Sajnos, sok-sok kárpátaljai magyar édesanya is siratja már a gyermekét, miközben a békének, a nagyhatalmak és a mögöttük álló pénzügyi körök közötti megegyezésnek még halvány jelét sem láthatjuk..., de gyermekek, fiatalok halnak meg...

Aztán a megcincált forint, a háborúhoz való közelségünk, valamint a multik profit­éhsége miatt az infláció is elszabadult, a rezsiárak pedig nem látott mértékben emelkedtek meg. Ha ebből a nézőpontból visszagondolunk a 2019-es évre, akkor érzékelhetjük, hogy akkoriban mennyivel más problémáink voltak, mennyivel kiszámíthatóbb, tervezhetőbb volt a világ.

De egy szilveszter, egy számvetés nemcsak erről szól, bár talán ezek a körülmények is rávilágíthatnak arra, hogy a pénzügyi valóság mögött a család, a barátok, az önfeledt bulik, az érzelmek, a művészet, az élet sokkal többet jelent. Mert ahogy az Anna and the Barbies dala is szól: „Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába, ripacsok, színészek, az élet a tiétek, minek ölre menni, kezdjetek nevetni!”