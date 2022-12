Nem volt olyan alkalom gyerekkorunkban, amikor a krampusz ne hagyott volna virgácsot a csizmánkban. Néha még az édességekkel teli csomagok is eltűntek, mert valami csínytevésen kaptak minket a szüleink, vagy az óvónő, tanítónő jelezte, hogy nagyon rosszul viselkedtünk. Olyankor persze jött a sírás meg az üres ígéretek, hogy mostantól jó gyerekek leszünk. Ez sosem tartott sokáig. Ma már azonban egyre kevesebb gyerek ébred arra, hogy a krampusz is meglátogatta az éjszaka folyamán a csizmáját. Egyre kevesebb szó esik a Mikulás ezen segítőjéről, van, hogy már említést sem tesznek róla, és a Mikulás-ünnepségekből is kihagyják. És így a virgácsosztás is a hosszú szakállú apóra marad.