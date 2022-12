Nagyon sok kisgyerekhez hasonlóan az én szüleim is szerették volna a család zeneszeretetét szakmai alapokra építve belém plántálni, így ötévesen betoppantunk egy zeneiskolai meghallgatásra. Ám felmenő és oldalági zeneművész, orgonista, sőt, orgonaépítő rokonság ide vagy oda, a tanárnő pillanatok alatt kiszúrta, hogy belém nemhogy abszolút hallás nem szorult, de abszolút nincs hallásom. Ha a kották világához így nem is kerülhettem közelebb, hallgatóként zenei nagyfogyasztónak is mondhatom magam; már gimnazistaként az iskola egyik legnagyobb lemezrepertoárját pörgettem a nyári munkából megvett hifin. Kemény rocktól az eurodiszkóig, talán ízlésficamosan, ám élvezettel – ami a korai zenehallgatásban, ma már tudom is, talán a legfontosabb.