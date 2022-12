Rendkívül kreatív formát ölt sok jótékonysági akció: van, ahol fánkot sütnek, és annak a bevételét ajánlják fel, máshol kézműves ajándékkal készülnek a rászorulóknak, ezzel pedig nemcsak a megajándékozottat, hanem a kézművest is támogatják. Olyan munkahelyről is hallottam, ahol az adventi időszakban elhangzó káromkodásokért kellett 200 forintokat bedobni egy perselybe, és a végén szép összeget tudott a cég felajánlani egy állatvédő szervezetnek.

A karácsonyi pulcsis futásokhoz is jótékonysági akciók kapcsolódnak. Szívet melengető számomra a cipősdobozolás, hiszen a fiammal mi is minden évben dobozolunk, emellett a Szegények Angyalai program is, mert személyre szabottan kedveskedhetünk ajándékkal azoknak, akiknek az „angyalai” leszünk. A lehetőségek tárháza végtelen. Aki teheti, ne zárkózzon el attól, hogy mások ünnepét szebbé tegye!