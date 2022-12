Nagy öröm tehát, hogy nekünk, pécsieknek is van Grand Hotelünk. Igaz, a bevezetőben sorolt jelzők inkább csak a Palatinus – eredetileg Pannonia – egykori fényét, semmint mai állapotát tükrözik. Talán nincs is tüketársaink között, aki legalább egy bálban meg ne fordult volna a Hamerli Imre kesztyűgyáros ötlete nyomán épült szecessziós palota dísztermének falai között. Vagy hogy kicsit tágabb horizontra helyezzük a Király utca, Széchenyi tér ölelésében megbúvó hatalmas épületegyüttest, az ugyancsak jobb sorsra érdemes Nádor Szálló sörözőjében ne gurított volna le valaha egy-egy ínycsiklandóan habzó, aranyló nedűt. Nos, utóbbi – ugye, nem is hinnék? – immár 33 esztendeje csak ábrándozik újabb vendégeiről, míg a Palatinus napokon belül bezárja kapuit. Utóbbi a teljes és gyors megújulás reményében, addig is szomszédos, boutique-os kisöccsére bízva a turistákat. Mivel végre állványerdő borítja a Nick-udvar tömbjét is, nagyon reménykedünk, hogy inkább előbb, mint utóbb a Nádort is érdemesnek tartja valaki visszaemelni a város méltó turisztikai vérkeringésébe.