Mivel 2007-ben a diákkedvezmény 67,5 százalékról 50-re csökkent, és az út is hosszú volt a fővárosból Szombathelyre, ezért úgy gondolták, ha a kocsival rendelkező társaik egyedül utaznának haza, akkor hozzájuk társulhatnának kisebb összeg fejében mások is. Az ötletből sikertörténet lett. Idővel már nemcsak a fiatalok, hanem a középkorú és idősebb korosztály is használta, használja ezt a szolgáltatást.