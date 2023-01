Mindez csupán egyetlen, pár száz négyzetméteres terület tapasztalata Pécs egy aprócska szegletéből.

Pár száz négyzetméteren is felborultak a dolgok, a kertemnél ennek komolyabb tétje még nincs – ha nem lesz gyep, akkor nem lesz –, de nagyon is riasztó, hogy amíg évtizedekkel ezelőtt csak olvastuk, hallottuk, hogy olvadnak a sarki jégsapkák, addig most már január elején rövid pólóban kezdhettem meg a tavaszi munkákat. De a tét sokkal nagyobb, hiszen ez a problémahalmaz csak fokozódik minden egyes négyzetméterrel. Érezzük, tudjuk.

Ahogy a jégkorszakokat, a Föld mint nagyrendszer biztosan kiheveri ezt is – mert nincs más választása –, de az emberiség és a fajok egy része már egyáltalán nem biztos, hogy megússza.