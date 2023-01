A fesztivál mindig tartogat valami újat, 2018-tól külföldi városok zenekarai is bemutatkoznak Pécsen (2018-ban Liverpool, 2019-ben Bécs, 2020-ban Erdély, 2021-ben Eszék, 2022-ben Újvidék, 2023-ban: Ljubljana), sőt 2020-tól magyar városok zenészei is meghívást kapnak (2020: Veszprém, 2021: Budapest, Józsefváros, 2022: Debrecen, 2023: Budapest, Kőbánya), és erre a napra Pécsre költöznek. Hogy mennyire sikeres a fesztivál, az bizonyítja, hogy évről évre megtelnek a pécsi helyszínek, és a belvárosban zajlik az élet. A program népszerűségét jelzi, hogy a pécsi mintára idén tavasszal már második alkalommal rendezik meg a Made in Debrecen Fesztivált.