Az ünnepek után ezek a kezdeményezések jellemzően alábbhagynak, így számomra mindig kedves, amikor valaki ilyenkor, az év pénzügyileg legnehezebb hónapjaiban is fordít erre időt, energiát. A nem luxustáska kampány célkitűzése nagyon is aktuális, hiszen az élelmiszerárak olyan mértékben megemelkedtek, hogy még azoknak is fejfájást okoz egy-egy bevásárlás, akiknek korábban nem kellett mérlegelni, hogy az olcsóbb vagy a drágább tejfölt vegyék le a polcról. Ez a változás a nélkülözőket még nehezebb helyzetbe hozta, hiszen nincs kérdés, nincs választási lehetőség. Enni kell, és számlákat kell fizetni. Minden másra vagy jut, vagy nem jut pénz.

Az ápoltságra is többet kell költenünk, hiszen a tisztálkodási szerek is sokat drágultak az elmúlt évek áraihoz képest. A nehezebb körülményekben élő hölgyek spórolnak a kozmetikai termékeken, keresik az akciókat, minőségbeli kategóriaváltással igyekeznek megőrizni a nőiességüket, ám sajnos egyre többeknek már az alapvető tisztálkodási szerek is luxusnak számítanak.

Az adományozók pár ezer forint értékű termékcsomaggal hívják fel a figyelmet arra, hogy mindez nem luxus.