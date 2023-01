Mint megtudtam, a különleges fílinghez kellett némi idő, de leginkább az segített, hogy ezek a helyek központi keretből kaptak ösztönző támogatást a működésükhöz.

Egyébként akkoriban még nálunk is egymást érték az olyan presszók, ahol esténként élő zenére lehetett szórakozni. Napjainkban viszont az a helyzet, hogy mondjuk a komolyzenének jut keret a költségvetésből, a könnyűzenének viszont nincs lokálisan intézményesített finanszírozása. A hétvégén zajló Made in Pécs Fesztivál viszont visszahoz valamit a „régi szép időkből”: a punk-, pop-, rockbandák sajátos pécsi világát, mely évtizedek óta termeli az országos szinten is kiemelkedő rockegyütteseket. Én például még láttam Lovasiékat egy pinceborozóban zenélni, de a Punnany Massifot is egy lepukkant kultúrházban, s bizony volt annak valami felejthetetlen varázsa.