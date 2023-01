Akkor ez elég magasröptű gondolat volt, fel sem fogtunk ésszel – de most már igen. És szerencsések vagyunk, hogy nemcsak egyéni, hanem kormányzati szinten is van arra törekvés, hogy a szokások, a régi mesterségek, vagy azok eszközei fennmaradjanak.

Mivel a művészetek közel állnak hozzám, így elsősorban az ezen a területen megfigyelhető hagyományőrzésre irányuló mozgalmak, tevékenységek találnak meg a leghamarabb. Ilyen történt a PTE Műszaki és Informatikai Karán is, ahol a Művészeti Kartól kapott felkérést teljesítették. Több száz éves, hiányos szövőgépeket kellett újra működőképessé tenniük. Ehhez meg kellett ismerkedniük az eszközökkel, a régi mesterek gondolkodásmódjával, amit végül a modern gondolkodással kellett keverniük. Ezzel nemcsak fejet hajtottak a szövőmesterek munkája előtt, hanem azt is bebizonyították, hogy a régi és az új képes együtt élni.