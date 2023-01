Mindenki rohan, előzget a beláthatatlan szakaszokban is, akkor is, amikor sűrű a szembejövő forgalom, akkor is, amikor csak pár percig kellene kibírni az előttük kilencven helyett nyolcvankilenccel „döcögő” autóstárs mögött. Türelmetlenek vagyunk, mert sietünk, mert állandó időhiánnyal küzdünk, vagy egész egyszerűen, mert megszoktuk.