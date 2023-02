Régen a lányok babáztak, hogy az anyaságra készüljenek, a fiúk pedig kisautóval játszottak, mert arra készültek, hogy egyszer beülnek a járgányukba, és elhajtanak, teljesen önállóan. Sokáig a nők nem is szerezhettek jogosítványt, de ez az idő előrehaladtával lassan megváltozott, és a női nem képviselői is volán mögé ülhettek.

Egy akadály leküzdve – de a másik, „a nők rosszul vezetnek” okozta önbizalomhiány még most is fennáll. Szerencse, hogy vannak oktatók, akik pozitívan állnak a vezetni tanuló nőkhöz.

És ne feledjük, hogy számos példaképet is kinevelt a történelem, akiknek karrierje ösztönzőleg hathat. Ott van például Maria Grazia „Lella” Lombardi olasz pilóta, aki elsőként tört be nőként a Forma–1 világába vagy Michele Mouton, az egykori raliversenyző. Ők autóversenyzőként is megállták a helyüket, így kikövezve az utat egy férfiak uralta világban.