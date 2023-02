Ilyenkor mindig az a fenyőárus jut eszembe, aki szenteste napján sem volt hajlandó az egyik néninek kedvezményesen eladni a fát. Azt mondta, inkább elégeti, minthogy olcsóbban adja. Ennek ennyi az ára. A szemlélet változik, sok helyen szerencsére jó irányba, és tettek is követik. A kis és nagy cégek is szeretnek jó ügyek részesei lenni. Hogy a szociális érzékenység-e a mérvadó, vagy az, hogy a már megromlott élelmiszerek megsemmisítése sem olcsó, az ebből a szempontból mindegy is, mert aki ebben részt vesz, az jót tesz, és ebben az ügyben az eredmény jóval fontosabb, mint az, hogy ki milyen indíttatásból tesz vagy nem tesz valamit.

Rászorulókhoz kerülnek a még fogyasztható, de már eladhatatlan termékek, és azokhoz, akiknek erre valóban szükségük van. Erre vállal garanciát az élelmiszerbank, és a velük együttműködő szervezetek is. Egész évben, nem csak az ünnepek előtt.