A szerelést legjobb túraboltban megvásárolni, a cipőt mindenképpen (ez a legkomolyabb beruházás), míg a nadrág, pulóver, hátizsák olcsón beszerezhető a neten. Minden útra viszünk péksüteményt, ásványvizet, gyümölcsöt, de azért nem jó, ha túl nagy a súlyuk. S nem árt egy tartalékpólót is bekészíteni. Kezdetben 4–5 kilométer után zsibbadt már a lábunk, keményen jeleztek az ízületek, de pár hónap után a 6–8 kilométeres távok is lazán mentek. S hogy mire jó ez? A rendszeres mozgáson túl azért az emlékezetes, amikor a keresztúton felszegett fejjel elballag egy szarvas, vagy őzek futnak át a réten. No és a lombkoronák, a mezők ezernyi színben mindig másképpen pompáznak. Ám legfőképpen hazaérve jó érzés, hogy a mai nap sem telt el hasztalan. S összességében: azért az élet szép!