A vöröshagyma nem hiányozhat egyik háztartásból sem. Főleg azért, mert a legtöbb ételünk elkészíthetetlen vagy elképzelhetetlen nélküle. Receptjeink nagy része úgy is kezdődik, hogy „végy egy hagymát”, és mi előszeretettel veszünk is, hogy aztán felaprítsuk és lepirítsuk zsíron vagy olajon. Szinte most is érzem az illatát. Mennyei.

Ez a zöldség nagyon sokoldalú és rengeteg áldásos hatással bír szervezetünkre. Tele van tápanyaggal, miközben a kalóriatartalma minimális. Rengeteg C-vitamint tartalmaz, ami elengedhetetlen immunrendszerünk karbantartásához. De az idegrendszerre is jótékony hatással van a benne lévő B6- és B9-vitaminnak köszönhetően.