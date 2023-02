Kevés egészségesebb ötletnek tudok örvendeni, mint a kondi- és fitnesztermek nyitásának a kistelepüléseken. Főként önkormányzati kezdeményezésre, tehát rögtön példamutatónak is értékelhető háttértámogatással.

Bár történelmünk szolgál éppen kevésbé népszerű mintával is: az éltesebb korúak közül sokan talán még személyes emlékeket is őriznek az 1951-ben útjára indított falusi spartakiádokról; akár az egyik fő versenyszámnak számító gránáthajítás szépségeiről is. Amelyeken a létszámmal nemigen adódott probléma, a parasztfiatalok csak úgy tolongtak a versenyeken – ki is merte volna kihagyni? –, a sportértékükről viszont jobb, ha nem is elmélkedünk.