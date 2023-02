Mi szükség van erre, háboroghatnak néhányan, miután újabban Pécsett, Baranyában annyira enyhe a tél, hogy legfeljebb két héten át jegesek, havasak az utak. Viszont ez senkit nem akadályoz meg abban, ha éppen akkor sürgős valahová eljutni, hogy nyári gumival is útnak induljon.

Persze nem kell ekkor sem végzetes bajnak történnie, ám erről nekem az ugrik be, amikor biztonságtechnikai mérnökként az uránbányában halálos baleseteket vizsgáltam. Mert a kőzetomlásos eseteknél a százszor ismétlődő szituációkban a több mázsás kőtömb biztosítás, alátámasztás nélkül szinte soha nem szakadt le. Ám egyszer mégis…

Az ember éberségét könnyű lepuhítani, főként ha anyagi érdekünk is fűződik hozzá. A bányában ugyanis így gyorsabb volt a napi ciklust teljesíteni, a közúton pedig olcsóbb az átszereléseket megspórolva mindig nyári gumit használni. Úgy gondolom azonban, tartunk már ott pénzügyileg és műszaki felkészülésben, hogy túltervezzük a biztonságunkat. Mert egyébként ez orosz rulett, s az a tét, hogy sikerül-e megúsznunk azt a bizonyos századik esetet. Sőt, rosszabb is lehet a végkifejlet, mert olyanokat is halálosan megsebesíthetünk, akik nem játszanak velünk, csak szabályosan közlekednek.