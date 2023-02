Soha ennyi kommunikációs szakember nem volt még az országban, de pszichológusból, szociológusból is túlteng

a piac. Ezek a népszerű szakok ugyanis az egyetemeken, ugyanakkor ha házhoz hívunk egy mesterembert fűtés- vagy

vízvezeték javításához, akkor hónapokkal későbbre tudnak csak előjegyzésbe venni.

Szóval kapósak a szakik, a munkaerő-kereslet, -kínálat alakulását viszont igen lassan követi a közgondolkodás. Pedig

egy olyan fiatal, aki két lábon jár a földön, és az ősi magyar hagyományok szerint maga építi meg a házát, ahová majd párját viszi, az most jobban teszi, ha elsőként kitanul egy-két szakmát. Egyébként sokáig azt tartották faluhelyen, hogy egy valamirevaló férfi élete során felépít legalább egy házat.

No jó, időközben kicsit átalakult az építkezés technikája, de azért az nem hátrány, ha a családfő a lakatosmunkáktól

egy közfal felhúzásig mindennel elboldogul. Arról nem is beszélve, ha rosszul alakulna az élete, a kétkezi szakmunka az,

amivel bárhol hamar állást talál – még a határokon túl is. Ma társaságban nem azzal büszkélkednek az emberek,

hogy kinek van jó orvosa vagy tanár ismerőse, hanem kitűnő kertészek, kőművesek, ácsok, asztalosok telefonszámai vándorolnak kézről kézre. Ideje lenne erre a fiataloknak is felfigyelniük, ha az életben „nagyot akarnak kaszálni”. Persze lehet, az a baj, hogy ennyi kommunikációs szakember között elvész ez az információ.