A történelmi források szerint a kávézás a törökök 150 éves uralma alatt terjedt el Magyarországon. Az 1800-as évek második felében még inkább megugrott a kávé iránti igény. Már nemcsak egyszerű rituálénak számított, amit reggeli vagy ebéd után elfogyasztott az ember, hanem társasági szokássá vált. És ez napjainkban is milyen igaz – nem hiába születnek sorra a kávézók Pécsen is!

A kávé az utóbbi időben sok ember számára érdeklődési körré vagy éppen tudományos kihívássá vált. Kutatják a sötét és világos pörkölésű kávékat, hogy aztán megpróbálják kontrollálni az ízeket, az aromákat, hogy egy még inkább különleges ital kerüljön az emberek bögréibe.

De valljuk be, hogy legtöbbször nem azért ülünk be kávézni, hogy tudományos oldalról ízleljük meg a keserű nedűt – hanem csak azért, hogy beszélgessünk barátainkkal.