Bár hazánkban a pálinka is igen népszerű, a borfogyasztás is meghatározó. Máig megfigyelhetők újítások, például a villányi borvidéken készített könnyed ital, amelyet kifejezetten az Y generáció közösségi bisztróborának szánnak.

A világszerte népszerű borfogyasztás nemcsak az újításokkal, hanem a hagyományok őrzésével is összekapcsolódik.

Milánóban járva ellátogattunk Leonardo da Vinci szőlőjébe, amelyet Milánó hercege, Ludovico Maria Sforza ajándékozott a művésznek, amikor Az utolsó vacsora festményén dolgozott a közelben.