Emlékezetes volt az egyik kémiaóra a gimiben. A diákok körbeállták a kísérletezéshez alkalmas óriási asztalt, miközben a tanár mellettük állva belépett a laptopján az egyik programba. Az egyik osztálytársam ekkor hívta fel a figyelmét rá, hogy ezt a jelszót most még ő maga is le tudta lesni. A tanár már ekkor is megdöbbent, de csak ezután jött a nagyobb csapás, amikor a diák figyelmeztette: reméli, nem ezt a számkódot használja mindenhol a tanár úr. A tanár tekintete mindent elárult a válaszról.