Amióta szegényekre és gazdagokra feleződött az emberiség, mindig is voltak és lesznek is a világnak elegánsabb, sőt luxus-, illetve az ellenpóluson szolidabb, legalul nyomornegyedei. Utóbbiakkal Pécsett szerencsére nem kell szégyenkeznünk, ám felkapottabb és csak mérsékelten népszerű városrészek nálunk is megtalálhatók.