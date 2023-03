Bezárt a 100 éves, a Dante Kávézó, a Csillag, a Barna vendéglő és söröző, a Joe´s Pub, a Blues kocsma, és még hosszasan lehetne sorolni. A bezárás hírére a törzsvendégek még egyszer visszatértek a régi helyszínekre, ahol felelevenítették a régmúltat, a vicces, és néha szomorú történeteket.

Mi vezetett a régi törzshelyek vesztéhez? Több okot is fel lehet sorolni. Volt, hogy a tulajdonos már nem adta ki bérlőknek, mert más volt az elképzelése az ingatlanjával. Volt, hogy a borozó, söröző tulajdonosának lett elege a korábbi munkájából, vagy a fránya anyagiak szóltak közbe. Talán még egy ok lehetséges, a magyar ember már kevesebb alkoholt fogyaszt, de ezt a statisztika nem igazán támasztja alá. Egy biztos, a múlt sok mindent megszépít, így a régi borozók, kocsmák hangulatát is.