Annak, aki sokat autózik, biztosan ismerős helyzet, amikor mindennapos száguldásunk közepette egy baleset helyszíne mellett elhaladva egy időre önkéntelenül is jócskán visszaveszünk a tempóból. Aztán pár kilométer, a pánikemlék elillan, mi pedig már nyomjuk is újra a gázt tövig.

Valahogy így lassította be a világot a Covid is – igaz, sokkal súlyosabb és hosszabban tartó következményekkel. Emlékezzünk, két éve társaságban egy sima megfázással sem mertünk tüsszenteni, mert ott lebegett a fejünk fölött a karantén, meg a mellettünk állók azonnali szívbajának réme. A ló a vírust ránk zúdító kínaiakkal szaladt el a legjobban az óvintézkedések terén, talán az emberiséggel szembeni lelkifurdalástól is, amikor milliós városokat zártak le hermetikusan olyan kevés covidosért, amennyi akkortájt már a saját utcánkban is mászkált – szabadon.