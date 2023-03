Azt követően, hogy a nem Pécsen élő magánszemélyekből álló családom gyarapodásáról értekezett nemrég a baloldali pécsi önkormányzat egy közleményben – ami miatt később banktitok megsértése gyanúja miatt indítottak belső eljárást pénzintézetek –, már annyira nem is meglepő, hogy az egyik városi cégnél a lakcímünk után érdeklődnek. Persze részükről ez bármikor megindokolható jól fizetett, kitartott szolgaügyvédeikkel, de MSZP-s politikusok barátaikkal már üzengettek különböző formákban, tehát kitüntetett figyelem övezi családunkat, és most már lakhelyünket is.

Ebben sincs semmi meglepő, hiszen állítólag a városházán valakik már a baloldali politikustársaik családtagjainak a vagyonbevallását is kinyitogatták, a város jelenlegi MSZP-DK-s polgármestere a vele szemben kritikus véleményt megfogalmazó, aktivista hölgy, Vicze Csilla ellen is bírósági eljárást indított, ügyvédeit ráeresztve a mecseki fákért, a környezetünkért aggódó civilre.