Jön a Tour de Hongrie, és idén Pécset is érinti! A kerékpáros nemzetközi verseny harmadik szakaszának befutója lesz nálunk, de nem is annyira a sportértéke miatt kell lelkendeznünk, hanem mert tulajdonképpen egy hatalmas fesztivált kapunk, ugyanis mindenféle kísérőrendezvény kapcsolódik az eseményhez. Mondjuk úgy, mint például a Pécsi Országos Színházi Találkozón, ahol a versenyprogram mellett a színház minden eleme, továbbá koncertek, táncosok, még képzőművészek is betelepültek egy hétig a városba.