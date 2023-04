Természetesen ez a hitel a „jó” hitel, hiszen ha a balos városvezetők mondják, akkor az csakis jó lehet. Ja, nem.

A helyzet kísértetiesen hasonlít a 2008-ashoz, amikor szintén balos volt a pécsi önkormányzat. Akkor is éppen 19 milliárdos adósságnál tartottak, most is e körül vannak a 16 milliárdos adósságállományukkal. Ugyanaz a kör ólálkodik most is a pécsi kassza körül, hiszen az MSZP és az abból kivált DK osztja a lapokat, Gyurcsány Ferenc pedig diktálja a tempót. Ugyanaz a pénzügyi csoport hozta helyzetbe a mostani városvezetőket, akik másfél évtizede is tényezők voltak, nem véletlen, hogy meghatározó szerepet kaphattak most is ugyanazok, vagy családtagjaik, ismerőseik, akik annak idején is adóssághegyet lapátoltak össze.