Vajon milyen ősi átok ül ezen a városon, hogy szinte semmi nem képes olyan gördülékenyen, gyorsan felépülni, mint más, szerencsésebb településeken? Nem a gazdag nyugaton, hanem itthon, másutt. Ne menjünk messzebb – most nem is mindenfelé tudnánk – maradjunk az útépítéseknél!

Nem értek egyet a „miért nem a nyáron…?” típusú felvetésekkel; egy esztendő munkáját sehol sem lehet két-három hónapba sűríteni. Ám előrelátóbban és okosabban Pécsett is meg lehetne szervezni a munkát, egy adott kis területen, és a város összességében is. Szerintem sem normális és elfogadható, hogy a Szigeti úton az első kapavágás csak hosszú napokkal a lezárás után kezdődött meg, majd eleve csak hétköznapokon, nyolctól négyig és kívülről nézve érthetetlenül kis létszámban bontják az utat. Túl­órával, munkaerő-átcsoportosítással rengeteget lehetne egy ilyen építkezésen is lendíteni, viccnek is rossz, hogy bő öt hónapig tart egy alig fél kilométeres szakasz rendbetétele.