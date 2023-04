Hol van már az a pár évvel ezelőtti húsvét, amikor nem lehetett kimozdulni. Nem is emlékszünk, ne is emlékezzünk már rá, hiszen most már végre újra élnek a kis közösségek. Csak kapkodjuk a fejünket a sok-sok programajánlat között. Ez a húsvéti kavalkád talán még azt is feledteti, hogy a tavasz idén gyáván elbújt, és teret engedett a télnek. A borús időt az emberek felhőtlen szórakozása ellensúlyozza.

Melengeti a szívünket, hogy minden településen készülnek valahogyan az ünnepre, hol a köztéri szebbnél szebb díszítéssel, hol a tojásfestő kézműves-foglalkozásokkal, de még a legkisebb községekben is játékra hívják a falu apraját. Még örömtelibb, hogy vannak olyan helyek, ahol még őrzik a falusi népszokásokat. Persze az sem feltétlenül baj, ha a családnak alakul ki saját szokása, a fő, hogy valahogyan megadjuk a tiszteletet Jézus feltámadásának, a kereszténység legnagyobb ünnepének.