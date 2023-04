Visszatér az üvegvisszaváltás korszaka, ha hihetünk az „előrejelzéseknek”. A most kitalált, illetve visszahozandó rendszernek egyelőre még sok a kritikusa, hiszen ők azt mondják, legyen mindenki érdeke a visszaváltás, az újrahasznosítás. Igazuk van. Ez mindenki érdeke... kellene, hogy legyen, én azonban mégis azt gondolom, hogy valahol el kell kezdeni ezt a folyamatot, és bármilyen szabályok is vonatkoznak majd először a visszaváltásra, ha ezzel valamennyire csökkenthető a szemét mennyisége, akkor már megérte. És gondolom – hiszen a józan ész is úgy diktálja –, hogy ez a későbbiekben tényleg azt hivatott majd ösztönözni, hogy ne pazaroljunk, ne szemeteljünk folyamatosan, hasznosítsuk újra, amit lehet.