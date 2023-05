A hétköznapi szóhasználatban általában negatív konnotációban áll a gyermeki mivolthoz való hasonlóság. Ne légy már ilyen gyerekes! Nőj fel végre! Gyakori mondatok lehetnek a felnőtté válás útján, ami valójában egész életünkben tart.

Ahogyan az érettségre koncentrálunk, gyakran elfelejtjük a pszichológiai gondolkodásban is egyre népszerűbbé váló belső gyermekünket, azt a részünket, amely játékos és ártatlan. Pedig az ártatlanság, a kíváncsiság és a spontaneitás ereje felnőtt életünkben is segíthet a boldogulásban. Nem gondolom, hogy teljesen el kellene hagynunk ezt a részünket. Ha megtartjuk a kapcsolatot vele, friss energiával, kreativitással hálálja meg. Tulajdonképp igencsak pozitív érték, ha valaki élet nehézségei közepette is meg tudja tartani rugalmasságát, vagy az apró dolgok felett érzett örömöt, nem igaz?