Csak azért, hogy néhány haszonleső a pécsiek közvagyonát kénye-kedve szerint osztogathassa, hogy a kevéske pénzüket elvéve saját zsebeiket tömjék tele. Ezek mellett pedig csodálatosan „fénylik”, ahogy a haveroknak, a feleség üzlettársának, a volt feleségnek, kisbarátnak, bárkinek a lakáskérelmét elbírálták, ha kellőképpen közel volt a tűzhöz, a nagymenőkhöz, a várost 2019 óta uraló szűk haveri társasághoz.

De min is csodálkozunk? A jelenlegi polgármester saját szavai szerint is „birodalomként” tekint az önkormányzati szférára, és állítólag „mester” megszólításra is hallgat, vagyona – mert ezt is mondta: „van pénzem” – pedig félmilliárdot bőven eléri.