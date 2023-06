Az idén 30 jubileumát tartó Bordalfesztivál hozza az újabb látványosságot és nem kis dolog ez. Hiszen sokan a fesztivált is azonnal leírták az 1993-as kezdetnél, mondván ennek a találkozónak legfeljebb két-három éve van, aztán kifullad, mert nincs is ennél több bordalének a világban. Azóta pedig töretlenül halad előre a találkozó, mindig varázslatos hangulatot teremt, és a kontinens legjobb énekesei jönnek Villányba, Villánykövesdre, Pécsre a Széchenyi térre és a Kodály Központba. Mi több mostantól kitermelik az utánpótlásukat is.

A Bartók Béla Férfikar, és a Vivat Bacchus ismeretében erről a versenyről elöljáróban csak az mondható el, hogy ez ismét jó mulatság, férfimunka lesz! Mi több, a bor igazsága is kiteljesedik, mert a bordalnokok versenyén hölgyek is indulhatnak.