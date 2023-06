Akik rendezett családi háttérrel felvértezve lépik át a felnőttkor kapuját, talán el sem tudják képzelni, milyen kihívásokkal szembesülnek azok, akik kevésbé szerencsés körülmények között cseperednek fel.

Előfordulhatnak tragédiák, szerencsétlen együttállások, de sajnos az egész életre szóló feladatokat komolyan venni nem akaró, vagy legalábbis nem tudó szülőkre is akad példa. Soha nem tudhatjuk pontosan, milyen generációkon átívelő traumák, problémák állnak a háttérben, de az biztos, hogy amikor egy család olyannyira nehéz helyzetbe kerül, hogy bármilyen okból is, de a gyermekükről, ha csak ideiglenesen is, de le kell mondaniuk, a csemeték akarva-akaratlanul is útkereszteződéshez érkeznek az életükben, ahol nagyon nem mindegy, milyen irányba haladnak tovább.