Szintén kiemelendő, hogy a kezdeményezés közösségi összefogást és összetartást erősít. Erőteljes üzenet, amikor emberek csoportokba verődve gyűlnek össze, hogy együttes erővel, önként tisztítsák meg a közterületeket.A szemétszedő kezdeményezés felhívja a figyelmet a hulladékkezelés és az újrahasznosítás fontosságára is. A szemétszedés során sokféle hulladékot gyűjtünk össze, és ez lehetőséget teremt arra, hogy megbeszéljük a megfelelő hulladékkezelési módszereket, az újrahasznosítás lehetőségeit és az egyszer használatos műanyagok káros hatásait. Ezáltal a program segít a hulladékgazdálkodásra és fenntarthatóságra való tudatosság növelésében.

Az akció lehetőséget adhat a személyes felelősségvállalásra is. Hiszen, amikor részt veszünk egy ilyen eseményen, saját magunk is aktív szereplővé válunk a környezetünk védelmében, még akkor is, ha elsőre ez csak kis lépésnek tűnik.