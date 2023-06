Amikor én középiskolás voltam, akkor örömmel vettük, hogy az utolsó héten a testnevelésórán mindig csak játszottunk, más tanórákon pedig elmentünk fagylaltozni. Az biztos, hogy ilyenkor sokkal jobban élveztük az ízeket is. Ahogyan a Bikini együttes is énekli: „Mert nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket”. De az ízek itt nemcsak a csoki, a vanília, a puncs aromáját jelentették, hanem szabadság öröme is belevegyült, meg talán egy kicsit a szomorúságé – de nem nagyon –, csak hát sokszor előfordult, hogy a barátokat hetekig, hónapokig nem láthattuk. Ezek voltak a legjobb napok. A határ nem volt olyan éles diák és tanár között. Több nevetés harsant ilyenkor, és még azt is megengedték, hogy a táblára elkezdjük felírni a legfontosabb felkiáltást: VAKÁCIÓ!

Az egyik tanárunk előszeretettel játszott ezzel a szóval, amibe minket is belevont. Betűnként kellett egy-egy mondatot alkotnunk, ami a nyárról szól: V, mint „Vigyázz magadra!”; A, mint „Aludj sokat!”; K, mint „Kerülj minden rosszat!”; Á, mint „Álmodj nagyokat!”; C, mint „Célod legyen élvezni a nyarat!”; Í, mint „Írd le az élményeid, hogy majd megoszthasd!”; Ó!, mint „Ó, végre itt a nyár!”.