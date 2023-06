Az energiakrach nem jött jól senkinek, de azért akadt ennek is néhány pozitív hozadéka. Többek között felértékelődött újra a szén- és fatüzelés, a klímaberendezések már nemcsak hűtenek, de fűtenek is, no és rohamosan szaporodnak a látványkandallók, a cserépkályhák. Az ember azt is örömmel konstatálja, hogy újra népszerűek olyan régi mesterségek, mint a kályha- vagy kemenceépítés, melyek egykor az élet mindennapi foglalkozásai voltak.

A városban számtalan közkedvelt szakma tűnik el a süllyesztőben (bőrfoltozó cipészek, órások, úri szabók) ezért is igen jó nézni néhány különleges mesterség feltámadását. Majson például hat generáció óta űzi és adja tovább fiúról fiúra egy család a kályhás munka fortélyait, de írtunk már olyan pécsi dinasztiáról is, ahol több korosztályon át öröklődtek a kárpitos tevékenység fogásai.